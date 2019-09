ASML en Arcelor nemen AEX op sleeptouw

De AEX-index noteerde rond kwart voor elf 0,8% hoger op 567,90 punten. De Midkap-index ging 0,7% vooruit naar 820,63 punten.

Elders in Europa lieten de beurzen ook overwegend een zonnig beeld zien. Parijs en Frankfurt wonnen beide 0,9%. Londen raakte 0,2% kwijt in reactie op het verder aantrekkende Britse pond. Premier Boris Johnson heeft gisteravond in het Lagerhuis onvoldoende steun gekregen voor zijn plan op 15 oktober nieuwe verkiezingen te houden direct nadat al was ingestemd met een wetsvoorstel over het voorkomen van een Brexit zonder akkoord met de Europese Unie.

De stemming op het Damrak zat er vanaf de start goed in gesteund door het nieuws dat Amerika en China weer aan tafel gaan zitten om te praten over het handelsconflict. De Chinese vicepremier Liu He zal begin volgende maand naar de VS om onder meer een ontmoeting te hebben met de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin.

Wall Street had gisteravond al de wind in de rug met plussen van 0,9% tot 1,2%. De futures in de VS wezen voor vanmiddag op een verdere opmars van de belangrijkste graadmeters. Vanmiddag komt salarisverwerker ADP nog met banenrapport over de privatse sector in de VS naar buiten. Ook in Azië hadden beleggers er zin in. De Nikkei-index in Japan won vanochtend iets meer dan 2%.

Arcelor en ASML koplopers

In de grotendeels groengekleurde AEX raakte ArcelorMittal steeds beter op dreef met een plus van 3,7%. De fabriek van het staalconcern in het Zuid-Italiaanse Taranto blijft voorlopig draaien na een aanpassing van de wet. ASML lag ook goed in de markt en dikte 3,5% aan. Voor Randstad hadden beleggers 1,2% meer over.

ASR kreeg er 3% bij. Exane BNP Paris heeft het advies voor de verzekeraar opwaarts bij gesteld van ’onderwogen’ naar ’houden’. Branchegenoot NN Group voegde 1,1% toe aan het slot van woensdag. Vivat dat naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 in handen komt van Athora en NN Group zag in het afgelopen halfjaar zijn kapitaalpositie verslechteren.

Biotechfonds Galapagos daarentegen gleed 1,2% weg. RELX moest 0,6% afstaan.

Supermarktketen Ahold Delhaize zakte fractioneel. Dochterbedrijf Albert Heijn gaat een nieuw soort kassaloze winkel uittesten.

PostNL leeft op

Midkapper PostNL werd 0,6% meer waard, waarmee de daling bij de start werd weggewerkt. Toezichthouder ACM heeft de voorgenomen fusie van het post- en pakjesbedrijf met branchegenoot Sandd geblokkeerd. De postbedrijven gaan aan Den Haag vragen om toch het licht op groen te zetten.

De toeleverancier voor de chipindustrie ASMI was gewild met een plus van 2%. De koers van sectorgenoot Besi liep 2,1% op.

TomTom koerste 0,7% hoger. De navigatiefabrikant gaat tests uitvoeren met een zelfrijdende auto.

AScX-fonds Kas Bank noteerde 0,4% lager. De effectenhandelaar die door zijn Franse branchegenoot Caceis wordt overgenomen, boekte over het eerste half jaar tegenvallende resultaten.

Meer financieel nieuws via de mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!