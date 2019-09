Mooie eindsprint geeft AEX 1% winst

De slotstand van de Amsterdamse hoofdgraadmeter – 569,1 punten – ligt nog maar 2,4% onder de jaartop van ruim 583 punten. De Midkap-index won ook 1% bij en sluit op 823,5 punten. Elders in Europa is het beursbeeld al even zonnig. Parijs en Frankfurt winnen 1,1 respectievelijk 0,9%. Londen valt uit de toon met een verlies van 0,6%. De bedrijven in de FTSE100 zijn veelal exporteurs en hebben dus last van het pond, dat stijgt omdat de Brexit waarschijnlijk opnieuw wordt uitgesteld.

Op Wall Street staat de Dow Jonesindex bij de slotbel in Amsterdam 1,7% boven het slot van woensdag. De banencijfers van salarisstrokenverwerker ADP geven beleggers hoop, vrijdag volgen de cijfers van de Amerikaanse overheid zelf.

Handelsoorlog

De stemming op het Damrak zat er vanaf de start goed in gesteund door het nieuws dat Amerika en China weer aan tafel gaan zitten om te praten over het handelsconflict. De Chinese vicepremier Liu He zal begin oktober naar de VS om onder meer een ontmoeting te hebben met de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin. Daarvoor zijn er al besprekingen op lager niveau.

„Dat is wel het belangrijkste nieuws”, zegt Gert Berendse, handelaar bij ING. „De onzekerheid wordt hier weggenomen, net als de afgelopen dagen de onzekerheid rond Hongkong.” Alleen de Brexit-soap zorgt nog voor gebibber: „Het leek er even op dat de Brexit zou worden uitgesteld, maar nu horen we weer dat premier Johnson naar een uitweg zoekt.”

Recessie

„De geopolitieke omstandigheden zijn een stuk hoopgevender dan de laatste weken, toen de beurs erg volatiel weg”, zegt ook Vincent Juvyns, belegingsstrateeg bij JPMorgan. Volgens hem is het slechtst denkbare scenario rond de Brexit wel weer even uit beeld verdwenen. „En in een tijd waarin de grote vraag is of de wereld in brand staat door een recessie, zijn de ADP-cijfers geruststellend: de consumptiemotor, de belangrijkste drijfveer van de Amerikaanse economie, draait nog goed.”

Natuurlijk zijn de cijfers uit Europa, en dan met name uit Duitsland, een stuk minder goed. Maar, zegt Juvyns: „De Duitse data kun je niet extrapoleren naar de rest van het continent. En slecht nieuws in Europa is op dit moment goed nieuws, in het licht van het rentebesluit van de ECB dat voor volgende week kop de agenda staat. Een mindere economie betekent meer monetaire steun.”

Omdat er nog altijd wel iets van onzekerheid rond de Brexit hangt, is het niet vreemd dat de half-Britse fondsen Unilever (-1,2% op €56,89) en Relx (-1,8% op €21,67) in het rood sloten. Van de zwaargewichten eindigden Shell (+0,7% naar €25,50), ING (+3% op €9,03) en ASML (+5,1% op €215.10) wel hoger dan woensdag.

Arcelor

Ook ArcelorMittal (+3,1% en €13,86) was goed op dreef. De fabriek van het staalconcern in het Zuid-Italiaanse Taranto blijft voorlopig draaien, na een wetswijziging. ASR kwam ook goed uit de verf met een plus van 4,7% en een slotkoers van €31,74. „Fondsen met een hoge bèta, die doorgaans harder reageren op schommelingen van de index”, verklaart Berendse.

In de midkap waren alle ogen gericht op PostNL (+0,5% op €1,83), maar toch ook weer niet. Toezichthouder ACM heeft de voorgenomen fusie van het post- en pakjesbedrijf met branchegenoot Sandd geblokkeerd. De postbedrijven gaan aan Den Haag vragen om toch het licht op groen te zetten. „De weigering van de ACM was volledig verwacht, en het is goed nieuws dat Mona Keyzer nu al zinspeelt op het gebruiken van haar bevoegdheid om die weigering te negeren”, zegt Berendse.

Boskalis en Fugro hadden een mooie dag, met 2,9% respectievelijk 4,5% winst en slotstanden van €18,88 en €7,00. Ook Besi eindigde bij de koplopers, met een winst van 2,2% en een slotkoers van €27,68. TomTom koerste 0,3% lager naar €11,13. De navigatiefabrikant gaat tests uitvoeren met een zelfrijdende auto. Bij de kleinere fondsen was B&S Group de grote winnaar. Het aandeel won 9,9% op €11,76 na het nieuws over een aandeleninkoop door de topman.

