Onzekerheid weg, AEX omhoog

De AEX-index gaat lunchen met een stand van 567 punten, een winst van 0,6% ten opzichte van het slot van woensdag. De Midkap-index krijgt er 0,5% bij en gaat naar 819 punten. Elders in Europa is het beursbeeld al even zonnig. Parijs en Frankfurt winnen 0,9 respectievelijk 0,8%.

Johnson

Londen raakt 0,6% kwijt in reactie op het verder aantrekkende Britse pond. Premier Boris Johnson heeft gisteravond in het Lagerhuis onvoldoende steun gekregen voor zijn plan op 15 oktober nieuwe verkiezingen te houden direct nadat al was ingestemd met een wetsvoorstel over het voorkomen van een Brexit zonder akkoord met de Europese Unie.

Wall Street had gisteravond al de wind in de rug met plussen van 0,9% tot 1,2%. De futures in de VS wijzen voor vanmiddag op een verdere opmars van de belangrijkste graadmeters. Om 14.15 uur (Nederlandse tijd) komt salarisverwerker ADP nog met banenrapport over de privatse sector in de VS naar buiten. Ook in Azië hadden beleggers er zin in. De Nikkei-index in Japan won vanochtend iets meer dan 2%.

Handelsoorlog

De stemming op het Damrak zit er vanaf de start goed in gesteund door het nieuws dat Amerika en China weer aan tafel gaan zitten om te praten over het handelsconflict. De Chinese vicepremier Liu He zal begin oktober naar de VS om onder meer een ontmoeting te hebben met de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin. Daarvoor zijn er al besprekingen op lager niveau.

„Dat is wel het belangrijkste nieuws”, zegt Gert Berendse, handelaar bij ING. „De onzekerheid wordt hier weggenomen, net als de afgelopen dagen de onzekerheid rond Hongkong.” Alleen de Brexit-soap zorgt nog voor gebibber: „Het leek er even op dat de Brexit zou worden uitgesteld, maar nu horen we weer dat premier Johnson naar een uitweg zoekt.”

Dat laatste is er de reden van dat de half-Britse fondsen Unilever (-0,4%) en Relx (-0,7%) in het rood staan. Van de zwaargewichten staan Shell (+0,5%), ING (+1,4%) en ASML (+3%) wel hoger dan gisteren.

Arcelor

Ook ArcelorMittal (+3,3%) is goed op dreef. De fabriek van het staalconcern in het Zuid-Italiaanse Taranto blijft voorlopig draaien, na een wetswijziging. ASR leidt de dans met een plus van 3,7%. „Drie fondsen met een hoge bèta, die doorgaans harder reageren op schommelingen van de index”, verklaart Berendse.

In de midkap zijn alle ogen gericht op PostNL, maar toch ook weer niet. Toezichthouder ACM heeft de voorgenomen fusie van het post- en pakjesbedrijf met branchegenoot Sandd geblokkeerd. De postbedrijven gaan aan Den Haag vragen om toch het licht op groen te zetten. „De weigering van de ACM was volledig verwacht, en het is goed nieuws dat Mona Keyzer nu al zinspeelt op het gebruiken van haar bevoegdheid om die weigering te negeren”, zegt Berendse.

Boskalis en Fugro beleven een mooie ochtend, met 2,6% respectievelijk 2,2% winst. Ook Besi hoort bij de koplopers, met een winst van 2%. TomTom koerst 0,8% hoger. De navigatiefabrikant gaat tests uitvoeren met een zelfrijdende auto. Bij de kleinere fondsen is B&S Group de grote winnaar. Het aandeel wint 7,9% na het nieuws over een aandeleninkoop door de topman.

