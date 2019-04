Nederlandse topman RTL Group weg

Habets kwam in 2008 aan het roer te staan bij RTL Nederland en promoveerde in april 2017 tot mede-topman van RTL Group. Met ingang van vorig jaar was hij de enige topman van het concern.

RTL is een internationaal actief bedrijf met belangen in zestig televisiezenders, acht streamingplatformen en dertig radiostations. De nieuwe hoogste baas Rabe is tevens topman van mediaconglomeraat Bertelsmann. Hij zal die functies combineren. RTL krijgt wel een andere voorzitter van de raad van commissarissen.