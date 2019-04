Al 6,1 miljoen belastingaangiftes binnen

Ruim driekwart van de aangiften kwam binnen via MijnBelastingdienst. Bijna 13 procent werd via fiscaal dienstverleners verzonden. Circa 7 procent van de mensen deed de aangifte met de app van De Belastingdienst. In een gering aantal gevallen grepen mensen naar pen en papier om de aangifte te doen.

De belastingpapieren invullen kan tot 1 mei. Belastingplichtigen die voor 1 april aangifte hebben gedaan, krijgen van de Belastingdienst voor 1 juli bericht of ze geld moeten betalen of terugkrijgen.