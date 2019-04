Sissy-Boy staat op omvallen

Dit melden ingewijden aan De Telegraaf. Eigenaar Brand Retail Group bevestigt de surseance van Sissy-Boy, met 45 vestigingen en zeshonderd medewerkers in Nederland en België.

Vaak is het aanvragen van uitstel van betaling de opmaat naar een faillissement, maar Brand Retail laat weten dat ze momenteel een doorstart onderzoeken.

De accountant van het bedrijf meldde vorig jaar al dat het voortbestaan van het bedrijf onzeker was door de forse verliezen die er afgelopen jaren werden gerealiseerd.

„Voor haar voortbestaan is de onderneming in hoge mate afhankelijk van haar aandeelhouders en externe financiers. Er bestaat derhalve een materiële onzekerheid ten aanzien van de continuïteit van de onderneming”, voorspelde de accountant reeds in het laatste jaarverslag, waar een verlies van €2,5 miljoen voor de winkelketen staat genoteerd.

Herfstcollectie bleek nekslag

Net als bij alle modeketens had Sissy-Boy last van het extreem mooie zomerweer, waardoor de herfstcollectie niet werd verkocht. Het bleek de nekslag voor het al kwakkelende bedrijf.

Afgelopen vrijdag waren aandeelhouders en het management van Sissy-Boy nog in onderhandeling met een onbekende investeerder die de keten wilde overnemen. Deze investeerder kwam daar afgelopen weekend op terug.

Forse korting

Het overnameplan lekte uit doordat de topman Sven Bleekemolen van Sissy-Boy een beroep deed op de leveranciers van het winkelbedrijf. Om de overname te kunnen laten slagen, vroeg hij hen om een financiële bijdrage.

Zij moesten een korting van 30% afstaan op alle producten die Sissy-Boy al had ingekocht, maar nog niet betaald. Kennelijk waren te weinig leveranciers hiertoe bereid.

Het geschrokken personeel kreeg te horen dat zij maandagmiddag vóór sluitingstijd nadere informatie ontvangen over de gevolgen van het uitstel van betaling. Ook kregen zij van het hoofdkantoor de instructie om vooralsnog niet inhoudelijk te reageren op eventuele vragen van winkelende klanten over de situatie, aangezien de toekomst van het bedrijf nog ongewis is.

