Tesla Model 3 vaakst op kenteken gezet

Bestellingen voor de ’goedkopere’ Tesla Model 3 dateren in veel gevallen al van maanden terug. Het was volgens een zegsman van Bovag ook wachten op het moment van uitlevering, dat voor een opleving in de registratie zorgde.

Hamsteren

Het is overigens niet voor het eerst dat een elektrisch aangedreven voertuig op één staat. Dit was volgens de woordvoerder de laatste maand van vorig jaar met de Jaguar I-Pace al het geval. Dat ging toen om „hamsteren” door dealers. Duurdere elektrisch aangedreven auto’s die na 1 januari op kenteken zijn gezet kunnen namelijk niet meer profiteren van een voordelige fiscale regeling.

In het eerste kwartaal was de Tesla Model 3 de nummer vijf in de lijst van populairste modellen. Tesla moest de Volkswagen Golf, Ford Focus, Volkswagen Polo en de Kia Picanto voorlaten. Bij de registratie van de Volkswagen-modellen moet worden aangetekend dat de registratie geldt voor zowel elektrisch aangedreven voertuigen, als traditionele krachtbronnen. De verkoop van die e-versies bleef volgens Bovag ver achter bij die van de Tesla.

Bpm

De verkoop van nieuwe personenauto's als geheel daalde in het eerste kwartaal van dit jaar met ruim 14 procent tot 116.124 stuks ten opzichte van een jaar eerder. Dat hangt volgens Bovag, RAI en RDC samen met strengere emissietesten en de daarmee gepaard gaande hogere aanschafbelasting.