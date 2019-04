'Groei Chinese industrie helpt Wall Street'

Twee verschillende graadmeters over de Chinese industrie gaven de afgelopen dagen aan dat die na een teruggang weer in de groeistand staat. Daardoor verdwijnen zorgen over de Chinese economie even naar de achtergrond. De chipsector, die sterk afhankelijk is van China, profiteert in de voorbeurshandel van de positieve stemming. Ook andere techbedrijven zoals Apple staan in de vroege handel in de plus.

Ook de handelsgesprekken tussen de VS en China geven reden tot optimisme. De gesprekken, die deze week in Washington plaatsvinden, lijken in een beslissende fase aanbeland. De Chinese vicepremier Liu He reist ook af naar de Amerikaanse hoofdstad.

Brexit

Ook de brexit blijft de aandacht trekken. Het Britse Lagerhuis stemt opnieuw over alternatieven voor de deal van premier Theresa May.

Op bedrijfsgebied gaat de aandacht uit naar autobedrijven nu Peking heeft aangegeven de importheffingen voor Amerikaanse auto's langer laag te houden. Voor Ford, General Motors, Fiat Chrysler en Tesla is dat goed nieuws.

Vertraging in de luchtvaart

Qua bedrijven staan ook Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen in de belangstelling. Die hadden last van een haperend systeem. Onder meer Southwest Airlines, Delta Air Lines en United Airlines vlogen daardoor met vertraging.

Qua macro-economische cijfers kauwen beleggers op tegenvallende winkelverkopen. Die daalden in februari onverwacht. De cijfers over januari werden wel naar boven bijgesteld. Kort na opening van de beurs volgen dan de inkoopmanagersindex voor de Amerikaanse industrie en gegevens over de bouwuitgaven.

Winst

Vrijdag boekte Wall Street ook al winst. De Dow-Jonesindex eindigde 0,8 procent in de plus op 25.928,68 punten. De brede S&P 500 klom 0,7 procent tot 2834,40 punten, waarmee de graadmeter zijn sterkste kwartaal afsloot sinds 2009. Technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 0,8 procent op 7729,32 punten.