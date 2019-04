Kellogg verkoopt koekjes aan Nutella-maker Ferrero

Ferrero is al een tijdje bezig met ’kralen rijgen’ in de Verenigde Staten, aldus nieuwszender CNBC. In de afgelopen jaren kochten de Italianen onder meer de Amerikaanse snoepdivisie van Nestlé. De Nutella-makers vinden dat de snoepafdelingen bij de concurrentie ondergeschoven kindjes zijn en willen die weer laten opbloeien.

Ondertussen wil Kellogg met de deal de handen vrijmaken om meer aandacht te besteden aan minder merken. Kort na het openen van de beurzen in New York staat het aandeel Kellogg 1,1% lager.