Eerste proefvlucht nieuw regeringsvliegtuig

De Boeing 737 steeg op het middaguur op vanaf Woensdrecht, waar GKN Fokker het toestel heeft voorzien van een vip-interieur.

Het regeringstoestel vloog over Nederland en Duitsland, waar een maximale hoogte werd bereikt van 41.200 voet, ruim 12.5 kilometer.

De Boeing 737 Business Jet (BBJ) heeft een snelheid behaald van 882 km per uur, de kruissnelheid op grote hoogte. Na een rondje over de Noordzee vloog men weer terug naar Woensdrecht.

Vorig jaar mei maakte de PH-GOV, zoals de registratie luidt, nog een retourtje Tsjechië om gespoten te worden: grijs, wit en blauw.

Oranje wingtips

Alleen de wingtips zijn oranje. Daarmee is het nieuwe toestel een stuk minder opvallend dan de voorganger KBX. Er werd door een stel luchtvaartenthousiastelingen een minder ’saai’ alternatief bedacht, maar dat mocht niet baten. De kosten van het nieuwe toestel bedragen zo’n negentig miljoen euro.

De verwachting is dat het nieuwe regeringstoestel in mei in ontvangst genomen wordt. De PH-GOV is de opvolger van de KBX, een Fokker 70, die twee jaar geleden werd verkocht.

Koning Willem-Alexander, zelf Boeing 737-piloot, nam al een paar keer een kijkje bij het nieuwe toestel in Woensdrecht, zo melden insiders aan De Telegraaf.

Binnen enkele weken wordt het toestel naar de Verenigde Staten gevlogen voor het laatste papierwerk voor de officiële overdracht aan de Nederlandse regering.

