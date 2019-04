Rabobank krijgt in VS vergunning voor swaps

Rabobank wil met de vergunning zijn Amerikaanse klanten beter kunnen bedienen, met name in de landbouwsector. Volgens de Nederlandse bank was het ,,een logische stap'' om een vergunning aan te vragen om swaps te mogen aanbieden. Rabobank biedt de financiële producten ook aan via kantoren in onder meer Hongkong, Londen, Sydney en Utrecht.

