Bierbrouwers profiteren van verlies Erdogan

In 2011 gingen Turken met bier de straat op uit protest tegen aangekondigde maatregelen van de Turkse regering, die steunt op islamtische krachten, tegen alcoholverkoop. Afgelopen zondag won de seculiere CHP en herleeft de hoop op meer vrijheid voor alcoholgebruik in openbare ruimtes. Ⓒ AFP

Meer bier en wijn terug in restaurants en supermarkten in Turkije? Beleggers gokken erop na het verlies afgelopen zondag van de islamitische AK-partij van president Erdogan in enkele steden.