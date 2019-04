Sandd en PostNL in wachtkamer bij waakhond

Zo’n vervolgonderzoek duurt in de regel dertien weken. Dat betekent dat de twee postbedrijven waarschijnlijk pas in de zomer weten of ze mogen samengaan. Dat kan nog later worden, zeker als de bedrijven langer nodig hebben om de vragen van de ACM te beantwoorden. PostNL en Sandd rekenden er sowieso pas op dat ze in de zomer duidelijkheid zouden hebben.

De toezichthouder is van mening dat er een risico is dat de consument de dupe wordt van de samensmelting en wil daarom nader onderzoek doen naar de plannen van de postbedrijven.

Volgens directeur Martijn Snoep kijkt de ACM „kritisch” naar de plannen van PostNL. „Maar we kijken ook serieus naar de mogelijke voordelen van deze overname. Waaronder de vraag of de overname noodzakelijk is voor de vervulling van de wettelijke taak die PostNL heeft op het gebied van consumentenpost.”