Wall Street goedgeluimd om Chinese data

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 1 procent in de plus op 26.186 punten. De breder samengestelde S&P 500 klom 0,9 procent tot 2860 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 1 procent op 7809 punten.

De Chinese industrie lijkt na een periode van teruggang weer in de groeistand te staan, zo bleek uit twee verschillende indicatoren. Daardoor verdwijnen zorgen over de Chinese economie wat naar de achtergrond. De chipsector, die sterk afhankelijk is van vraag uit China, profiteerde van de positieve stemming. Intel, Qualcomm en Micron stegen tot 2,3 procent.

Zachte brexit

In het Verenigd Koninkrijk leek zich voorafgaand aan een nieuwe brexitstemming in het parlement meer steun af te tekenen voor een vorm van een zachte brexit. De stemmingen over vier brexitopties staan vanaf 21.00 uur gepland.

De handelsgesprekken tussen de VS en China gaven verder op de beursvloer reden tot optimisme. De gesprekken, die deze week in Washington plaatsvinden, lijken in een beslissende fase beland. De Chinese vicepremier Liu He reist ook af naar de Amerikaanse hoofdstad.

Autobedrijven

Autobedrijven stonden in de belangstelling nu Peking heeft aangegeven de importheffingen voor Amerikaanse auto's langer laag te houden. Ford, General Motors, Fiat Chrysler en Tesla stegen tot 2,6 procent.

Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen hadden last van een haperend systeem. Onder meer Southwest Airlines, Delta Air Lines en United Airlines vlogen daardoor met vertraging. De bedrijven zakten daardoor tot 1,5 procent.

De euro was 1,1206 dollar waard, tegenover 1,1216 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de beurzen in Europa. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2,4 procent tot 61,60 dollar. Brent werd 2,2 procent duurder op 69,05 dollar per vat.