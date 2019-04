Wat is er aan de hand in de winkelstraat? Ⓒ Hollandse Hoogte

De ene na de andere winkelketen gaat failliet. De afgelopen weken was het goed raak: Intertoys, Coolcat, OP=OP en Sissy-Boy vallen om. Eerder overleefde warenhuis V&D het niet, waardoor er vele lege plekken in vooral de centra van provincieplaatsen vallen. Hoe komt dat? Wat is er aan de hand in de winkelstraat?