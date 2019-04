VEB: gemor over hogere beloning bij Kendrion

De VEB stelt dat investeerders een jaar geleden nieuwe spelregels voor het beloningsbeleid van de leverancier van elektromagnetische componenten goedkeurden, maar dat die nu worden geschonden. De aandeelhouders mogen zich bij de komende aandeelhoudersvergadering niet uitspreken over de beloning an sich, maar alleen over een verlenging van de termijn van Van Beurden.

Volgens de VEB lapt Kendrion de regels voor goed bestuur aan zijn laars. Investeerders moeten het slechts doen met een addendum op de agenda van de vergadering.