Werkgeversclubs zien niks in recht op onbereikbaarheid

„Een wettelijk recht op onbereikbaarheid is een te enge benadering van een veel breder probleem”, zegt Mario van Mierlo, secretaris arbeidsomstandigheden van VNO-NCW en MKB-Nederland. „Stress- en burn-outklachten worden niet per definitie alleen door werk veroorzaakt, maar zijn vaak juist het gevolg van een combinatie van factoren. Met maatwerk kun je daarop inspelen.” De werkgeversorganisaties vragen zich dan ook af of nieuwe wetgeving een aanpak van stress- en burn-outklachten dichterbij zal brengen.

