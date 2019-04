Thales rondt overname Gemalto af

Als gevolg van de deal zullen de financiële resultaten van Gemalto per april in de boeken van Thales worden opgenomen. De beursnoteringen van Gemalto in Amsterdam en Parijs worden zo snel als mogelijk beëindigd. Een datum werd nog niet genoemd.

