Inval ACM bij elektriciteitsbedrijf om voorkennis

Er wordt bekeken of de onderneming het verbod op handel met voorkennis heeft overtreden.

De doorzoeking is onderdeel van het toezicht op de naleving van de Europese verordening REMIT (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency), dat tot de taken van de ACM behoort. Volgens de waakhond is het voor het eerst dat er op het gebied van REMIT in Nederland een inval plaatsvindt.