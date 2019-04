Waarde Bitcoin knalt omhoog

Aanleiding voor de stijging is volgens marktanalisten een aantal transacties van enkele whales, bezitters van grote partijen cryptomunten, die tot nu toe op hun handen bleven zitten.

Hun transacties zetten andere aan- en verkopen in gang in de markt die vol speculatie en hoop zit dat cryptomunten erkenning van financiële toezichthouders krijgen.

$17 miljard groei

Al tijden hikte de bitcoinmunt, na het waardeverlies van 74% vorig jaar, tegen een waarde van $4200 aan. Maandagavond schoot de belangrijkste digitale munt met een marktwaarde van nu $83 miljard opwaarts tot boven het niveau van november 2018.

Bitcoin ging maandagnacht rond 01:30 uur op een enkel handelsplatform zelfs kort met 23% omhoog naar $5078,28. Andere munten volgden in zijn spoor. Concurrenten ether en ripple dikten met 6% aan, eos werd bijna 10% meer waard.

In de nacht werden alle cryptomunten op de veel gebruikte handelsplaats Coinmarketcap virtueel $17 miljard meer waard. Bitcoin is nog ver verwijderd van zijn hoogste punt, vlak onder $20.000 per stuk.

Wachten op toestemming

Sindsdien zijn banken en centrale banken ondanks hun aanvankelijke verzet tegen cryptomunten gaan experimenteren met een eigen variant. De markt verwacht veel van etf’s of indextrackers op de waarde van cryptomunten, waarvoor bijvoorbeeld de gebroeders Winklevoss tot vier keer toe vergeefs een aanvraag bij de Amerikaanse toezichthouder SEC hebben ingediend.

Als die toestemming komt, zouden grote fondsen volgens hun beleggingsbeleid wel in de cryptomunt mogen beleggen. Dat zou crypto’s snel meer waarde kunnen geven, hopen deze beleggers.

Nu gelden alle cryptomunten voor veel instanties als veel te volatiel en worden ze als luchtbel zonder onderliggende waarde gezien.

De Nederlandse toezichthouder AFM waarschuwt bijvoorbeeld voor het „risico van voorzienbare teleurstellingen voor beleggers die willen handelen” in zogeheten futures of termijncontracten op Bitcoin „terwijl zij niet de benodigde kennis en ervaring hebben”.

