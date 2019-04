'Kleine openingswinst voor Damrak'

In het Verenigd Koninkrijk is er nog altijd geen doorbraak in de impasse rond het vertrek van het land uit de EU. Geen van de vier opties waarover de leden van het Lagerhuis maandagavond hun mening mochten geven, kreeg een meerderheid. Het voorstel om in de douane-unie met de EU te blijven was het dichtst bij succes. Van de afgevaardigden stemden 273 in met de motie, 276 waren tegen.

Op het Damrak zal het aandeel RELX mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van AlphaValue schroefden hun aanbeveling voor de informatieleverancier terug. NIBC verlaagde het advies voor bodemonderzoeker Fugro.

Gemalto

Het Franse technologiebedrijf Thales heeft de overname van de in Amsterdam genoteerde digitaal beveiliger Gemalto afgerond. Thales lanceerde vorig jaar maart zijn bod op Gemalto, van 4,6 miljard euro. De beursnoteringen van Gemalto in Amsterdam en Parijs worden zo snel als mogelijk beëindigd.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft nog geen toestemming aan PostNL voor de overname van branchegenoot Sandd. De toezichthouder is van mening dat er een risico is dat de consument door middel van hogere prijzen de dupe wordt van de samensmelting en wil daarom nader onderzoek doen naar de plannen van de postbedrijven.

VEB

Beleggersvereniging VEB meldde dat beleggers niet blij zijn met een ,,slinkse" verhoging van de beloning voor topman van Kendrion Joep van Beurden. De VEB stelt dat investeerders een jaar geleden nieuwe spelregels voor het beloningsbeleid van de leverancier van elektromagnetische componenten goedkeurden, maar dat die nu worden geschonden.

De Europese beurzen sloten maandag hoger. De AEX-index klom 0,9 procent tot 554,14 punten en de MidKap dikte 1,4 procent aan tot 776,43 punten. Frankfurt, Londen en Parijs gingen tot 1,4 procent vooruit. Ook Wall Street ging omhoog. De Dow-Jonesindex eindigde 1,3 procent in de plus op 26.258,42 punten. De brede S&P 500 klom 1,2 procent en technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 1,3 procent bij.

De euro was 1,1204 dollar waard, tegen 1,1216 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 61,80 dollar. Brent steeg 0,3 procent in prijs tot 69,19 dollar per vat.