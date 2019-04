Nikkei sluit vrijwel vlak

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk een fractie lager op 21.505,31 punten. De banken Mitsubishi UFJ Financial Group en Sumitomo Mitsui Financial Group klommen 1,7 en 1,5 procent. Verzekeraar Dai-ichi Life Holdings dikte 2,8 procent aan. Andere cyclische bedrijven zoals zeetransportbedrijf Mitsui OSK Lines en robotmaker Fanuc werden eveneens opgepikt en stegen 1,3 en 4,5 procent.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong was vrijwel onveranderd. De Kospi in Seoul kreeg er 0,4 procent bij. De All Ordinaries in Sydney ging ook 0,4 procent hoger de dag uit. Beleggers verwerkten het besluit van de Australische centrale bank, die de rente conform verwachting onveranderd liet op 1,5 procent.