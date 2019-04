Nieuwe financieel directeur voor GrandVision

De Castro werkt al zeven jaar voor het moederconcern van onder meer optiekketen Pearle. Topman Stephan Borchert bedankt hem voor zijn inspanningen en hulp bij het aanscherpen van de strategie van het bedrijf.

Beoogd opvolger Eelman is de voormalige financieel- en transformatiedirecteur van kledingketen C&A Europe. Ook werkte hij in het verleden voor Unilever. Eelman zit daarnaast al sinds 2011 in de raad van commissarissen van GrandVision. Uit dat orgaan treedt hij nu per direct terug. Zijn taken als commissaris worden voorlopig waargenomen door de andere andere commissarissen.