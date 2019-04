Pictet: Bedrijfswinsten lopen terug

Pictet AM heeft zijn advies bijgesteld van neutraal naar onderwogen, terwijl beleggen in cash is gepromoveerd van neutraal naar overwogen.

„Markten onderschatten het risico op een recessie, waardoor de kans op negatieve verrassingen toeneemt”, stelt Pictet AM.

Die conclusie is opmerkelijk na de rally dit jaar met bijna 10% voor bijvoorbeeld de MSCI All-Country World Index. Pictet AM heeft daarentegen lage verwachtingen van de winstgroei bij bedrijven.

Bedrijfswinsten zullen dit jaar een stijging van 6% laten zien, zo is de consensus onder alle analisten, tegen 15% over 2018.

VS kwetsbaar

De Pictet-specialisten zijn echter nog pessimistischer en verwachten op basis van hun eigen model een winstgroei van 1 à 2% in 2019.

„De Amerikaanse aandelenmarkt is het meest kwetsbaar voor een correctie. Niet alleen is deze het duurst, ook zullen de winstmarges van Amerikaanse bedrijven krimpen vanaf het huidige recordniveau van 11%”, aldus Pictet AM.

Nu al rapporteert tweederde van de ondernemingen in de VS hogere arbeidskosten, onderbouwen de Zwitsers hun beleggingsadvies.

Meer financieel nieuws via je mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.