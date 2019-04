Beurs: AEX zet opmars voort

De AEX steeg 0,3% naar 555,9 punten, het hoogste slot in zeven maanden. De AMX ging 0,7% vooruit naar 781,5 punten.

De meeste overige Europese zetten hun maandenlange opmars eveneens voort. De Duitse DAX en de Franse CAC 40 wonnen 0,6% respectievelijk 0,3%.

In de VS opereerden beleggers voorzichtiger. Bij sluiting van de Europese beurzen had de Dow Jones-index 0,4% ingeleverd en de Nasdaq-index 0,1%.

Hoofd Beleggingsstrategie Ralph Wessels van ABN Amro schrijft het aanhoudend goede sentiment op de aandelenmarkten allereerst toe aan het verbeterde economische beeld. „De industrie in China lijkt uit te bodemen, gelet op het cijfer dat maandagochtend naar buiten kwam. Dit geeft ook de Europese economie de kans om uit het dal te klimmen. De cijfers over de dienstverlening die woensdag naar buiten komen, moeten bevestigen dat deze de wereldeconomie draaiende houdt.”

Wessels wijst ook op de weer wat opgelopen lange rentes. „Dit is goed voor financiële instellingen. De Amerikaanse 10-jaarsrente staat weer boven de 3-maandsrente waardoor de angst voor een recessie wat is afgenomen. Sowieso moet pas voor een recessie gevreesd worden als de rentecurve voor zo’n drie maanden omgekeerd blijft.”

Over het vertrek van het VK uit de EU maakt Wessels zich weinig zorgen. „Maandagavond haalde een stemming in het Britse parlement over een Douane-Unie bijna een meerderheid. Ik verwacht een langer uitstel, het ontslag van May en waarschijnlijk nieuwe verkiezingen. Een harde Brexit is het meest onwaarschijnlijk, omdat dit voor iedereen slecht is.”

Vermogensbeheerder Richard Abma van OHV rekent eveneens op uitstel, maar sluit een harde Brexit bepaald niet uit. „De kans hierop schat ik op 30%.” Niettemin is Abma positief gestemd over de aandelenbeurzen. „Aandelen zijn nog altijd aantrekkelijk gewaardeerd, met een gemiddeld dividendrendement in Europa van 3,5% terwijl de Duitse 10-jaarsrente licht negatief is. Bovendien ziet het er economisch goed uit, met een hele lage werkloosheid en een hoog consumentenvertrouwen.”

In de AEX eindigde betalingsverwerker Adyen met een plus van 3,7% aan kop. Heineken won 1,4%, na een herhaald koopadvies door de Britse bank Barclays.

Arcelor Mittal steeg 1,2%, geholpen door het nieuws dat de staalconcerns ThyssenKrupp en Tata Steel concessies hebben aangeboden aan de Europese Commissie voor goedkeuring van de voorgenomen fusie van hun Europese staalactiviteiten.

Medisch technologiebedrijf Philips raakte 3,2% kwijt. „Analisten zijn wat somberder geworden na een pre-call met Philips over het eerste kwartaal”, geeft handelaar Frank Bonsee van ABN Amro als verklaring.

Ahold Delhaize zakte 1,5% na de aankondiging van Amazon de prijzen van honderden producten bij supermarktdochter Whole Foods met gemiddeld 20% te verlagen.

Bij de middelgrote fondsen eindigde TomTom met een plus van 4,3% aan kop.

GrandVision won 0,6%, na de aangekondigde komst van een nieuwe financieel topman.

Bodemonderzoeker Fugro eindigde onderaan met een koersdaling van 1,9%, na door NIBC van de kooplijst te zijn gehaald.

PostNL viel 0,8% terug. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft nog geen toestemming aan het post- en pakjesbedrijf voor de overname van branchegenoot Sandd.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.