Philips zwak op opgewekt Damrak

De AEX stond om drie uur 0,4% hoger op 556,2 punten. De AMX ging 0,5% vooruit naar 780,3 punten.

Op de meeste overige Europese beurzen dreven beleggers de aandelenkoersen eveneens omhoog. De Duitse DAX en de Franse CAC 40 wonnen 0,5% respectievelijk 0,3%.

De indexfutures wezen op een vlakke start van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag, na de mooie plussen op maandag.

Hoewel de AEX tot het hoogste niveau in zeven maanden is geklommen, zit er volgens vermogensbeheerder Richard Abma van OHV nog meer in het vat. „Aandelen zijn nog altijd aantrekkelijk gewaardeerd, met een gemiddeld dividendrendement in Europa van 3,5% terwijl de Duitse 10-jaarsrente licht negatief is. Bovendien ziet het er economisch goed uit, met een hele lage werkloosheid en een hoog consumentenvertrouwen.”

Als grootste risico ziet hij een vertrek van het VK uit de EU zonder deal, nu de deadline van 12 april snel nadert. „Ik voorzie veel overleg tussen het VK en de EU en denk dat er op verder uitstel aangestuurd zal worden. De kans op een harde Brexit schat ik op 30%. Vooral het VK zou hierdoor geraakt worden. Over het handelsconflict tussen de VS en China maak ik mij minder zorgen, aangezien Trump een akkoord nodig heeft om herkozen te kunnen worden.”

In de AEX ging betalingsverwerker Adyen met een plus van 2,3% aan kop.

Arcelor Mittal steeg na de spurt op maandag nog eens 1,4%, geholpen door het nieuws dat de staalconcerns ThyssenKrupp en Tata Steel concessies hebben aangeboden aan de Europese Commissie voor goedkeuring van de voorgenomen fusie van hun Europese staalactiviteiten.

Heineken won 1,1%, na een herhaald koopadvies door de Britse bank Barclays.

Medisch technologiebedrijf Philips raakte 2,9% kwijt. „Analisten zijn wat somberder geworden na een pre-call met Philips over het eerste kwartaal”, geeft handelaar Frank Bonsee van ABN Amro als verklaring.

Ahold Delhaize zakte 1,7% na de aankondiging van Amazon de prijzen van honderden producten bij supermarktdochter Whole Foods met gemiddeld 20% te verlagen.

Bij de middelgrote fondsen ging TomTom met een plus van 3,2% aan kop.

GrandVision won 1%, na de aangekondigde komst van een nieuwe financieel topman.

Bodemonderzoeker Fugro stond onderaan met een koersdaling van 2,4%, na door NIBC van de kooplijst te zijn gehaald.

PostNL viel 1% terug. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft nog geen toestemming aan het post- en pakjesbedrijf voor de overname van branchegenoot Sandd.

