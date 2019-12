Reggeborgh lanceert bod op VolkerWessels

AMERSFOORT - Grootaandeelhouder Reggeborgh heeft zijn bod op bouwbedrijf VolkerWessels officieel gelanceerd. Daarbij is de geboden prijs vastgesteld op 21,92 euro per aandeel. Dat is gelijk aan de eerder aangekondigde prijs van 22,20 euro per aandeel waarbij het eind november uitgekeerde interim-dividend was meegeteld.