Geen recht op vooruitbetalen hypotheekrente

De Belastingdienst biedt de mogelijkheid tot maximaal zes maanden rente vooruit te betalen en als aftrekpost op te voeren. Dit kan voordelig zijn, omdat de maximale renteaftrek wordt afgebouwd.

Fiscale truc

De meeste banken willen hier echter niet aan meewerken, concludeerde De Telegraaf al eerder. Daarover klagen heeft ook geen zin, blijkt nu.

De hogere inkomens zien de aftrekpost in 2019 een beetje dalen: van 49,5% vorig jaar naar 49% nu. En vanaf 2020 gaat het met stappen van 3 procentpunt per jaar omlaag naar 37%.

Weigeren

Een ING-klant klopte aan bij klachteninstituut voor de financiële sector Kifid omdat de bank het had geweigerd rente vooruit te betalen. Hierdoor liep de huiseigenaar een netto belastingvoordeel van €850 mis.

De klant betoogde bij het Kifid dat de bank de mogelijkheid rente vooruit te betalen eerder wel had geboden. Ook vond de huiseigenaar het niet klantvriendelijk van de bank om klanten geen mogelijkheid te bieden van een belastingvoordeel gebruik te maken.

Vergoeding

Dat terwijl er eerder extra geld op de hypotheek was afgelost en de bank dit probleemloos apart zette om in de maanden erna de rente van te betalen. De klant wilde de kosten van het vooruitbetalen vergoeden, maar kreeg daarvoor geen voorstel van ING.

Het Kifid veegt alle argumenten van de klant van tafel. Hij of zij is er bij het afsluiten van de hypotheek akkoord mee gegaan dat rente maandelijks achteraf wordt betaald en geeft daarom geen recht om het ook vooruit te mogen betalen.

Eerder stelde het Kifid ook de Rabobank in het gelijk, die het een klant weigerde vooruit te betalen.