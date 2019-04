Banken voor miljarden op pijnbank

De boetes zorgen er volgens Moody's voor dat de doopcelen van banken nog meer worden gelicht, met de daarmee gepaard gaande financiële, operationele en reputatierisico's. In sommige gevallen krijgen banken de tijd om orde op zaken te stellen.

De Amerikaanse toezichthouders zijn goed voor ruim driekwart van de totale geldstraffen, aldus Moody's. Autoriteiten in de Verenigde Staten doen momenteel nog onderzoek naar Danske Bank en Swedbank.

Verder benadrukt het bureau dat Europese toezichthouders nu hogere boetes opleggen dan voorheen. Met strengere EU-richtlijnen worden banken aangemoedigd betere controles in te stellen. ING, dat eerder in Nederland een schikking trof van 775 miljoen euro, ligt nu met zijn Italiaanse dochter onder een vergrootglas in het Zuid-Europese land.