Belg steekt miljoenen in Nederlandse logistiek

Het gaat in Sittard om nog eens 12 hectare op het industrieterrein Chemelot, 800 hectare groot en gespecialiseerd in chemie, voor de bouw van 54.500 vierkante meter aan magazijnen en 207 silo’s, meldt het concern.

De groep van de Antwerpse ondernemer Fernand Huts gaat er polymeren en chemische producten opslaan, aldus De Tijd.

In Born en Nuth zou het om nog eens 35.000 vierkante meter gaan. In alle vestigingen, vlakbij de Belgische en Duitse grens, werken 250 mensen. Katoen Natie breidt doorlopend uit sinds de komst in 2013 in Limburg.

