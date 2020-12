Analyse: list nodig om KLM voor ons land te behouden

Minister Hoekstra van Financiën moet juist nu meer gewicht achter KLM zetten om de luchtvaartmaatschappij voor Nederland te behouden. Ⓒ FOTO ANP/HH Air France-KLM 5.17 -3.04 %

Minister Hoekstra (Financiën) bracht dinsdag stilletjes een bezoek aan KLM. De bewindsman en aandeelhouder wilde in gesprek met het personeel, dat een deel van hun inkomen verliest door de eisen die hij stelde bij het leningenpakket van €3,4 miljard. Het loonoffer bij KLM had nogal wat voeten in de aarde.