Nederland steeds afhankelijker van Russisch gas

— Nu het Groningse gas opraakt en op kolen gestookte elektriciteitscentrales in de ban gaan, neemt de vraag naar gas in West-Europa toe. Rusland speelt daar handig op in met gaspijpleiding Nord Stream 2 als nieuwste wapen. Het prestigieuze project is inmiddels onderwerp van hoog oplopende ruzies tussen Rusland, Europa en de Amerikanen. En Nederland? Sinds MH17 is de relatie met Rusland problematisch, maar de belangen van handelsnatie Holland liggen bij Poetin en zijn pijpleiding.