KLM Cityhopper koopt 15 Embraer-vliegtuigen

Het gaat om toestellen van het type E195-E2, met een totale waarde van bijna 2,5 miljard dollar. KLM Cityhopper is de grootste gebruiker van dit type toestel in Europa.

De deal werd getekend op de luchtvaartshow van Parijs. De tweemotorige Embraer-vliegtuigen voor korte tot middellange afstanden moeten tussen 2021 en 2023 worden geleverd aan KLM Cityhopper.

Stiller

De nieuwe E195-E2 gebruikt 30% minder brandstof dan de huidige Embraer E190 die in de vloot van de KLM dochter zit. Met 49 vliegtuigen van de Braziliaanse vliegtuigfabrikant is KLM de grootste klant in Europa. ‘Deze nieuwe vliegtuigen zijn stiller en hebben minder CO2-uitstoot. Belangrijk in ons doel om duurzamer te opereren”, zegt president-directeur Pieter Elbers van KLM over de miljardenorder. „We hebben meer flexibiliteit door de inzet van deze nieuwe vliegtuigen voor onze hub-operatie en ze zijn tevens geschikt om in te zetten voor het groeiende Europese netwerk van KLM.” De maatschappij nam ook een optie voor nog eens twintig vliegtuigen.