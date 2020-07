Delivery Hero groeit hard in coronatijd

Het is al langer bekend dat maaltijdbezorgbedrijven profiteren van de crisis. Zo bleven veel restaurants wekenlang dicht. Verder waren er veel mensen bang om bijvoorbeeld naar een supermarkt te gaan uit angst voor een mogelijke infectie, waarmee maaltijdbezorging een redelijk alternatief werd.

In april beleefde Delivery Hero nog wel een kortstondige dip, maar deze kwam de onderneming al snel te boven. Het maaltijdbezorgbedrijf is inmiddels in meer dan veertig landen actief en heeft meer dan 25.000 mensen in dienst. Het bedrijf zag zijn beurswaarde de afgelopen tijd fors oplopen. Delivery Hero zou zelfs een belangrijke gegadigde zijn om te promoveren naar de hoofdindex van de Duitse beurs.