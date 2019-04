Nestlé voor rechter om ’nepwater’

Tegen die claim van honderden consumenten moet het Zwitserse miljardenbedrijf zich gaan verdedigen nu een Amerikaanse federale rechter eist dat de rechtszaak door kan gaan.

Nestlé, ’s werelds grootste waterbottelaar, noemt de klachten van afgelopen maanden ongegrond en vroeg de Amerikaanse rechter om afwijzing van de schadeprocedure, meldt de New York Post.

Het gaat om een omvangrijke schadezaak en uiteindelijk miljoenen flessen met water. De uitspraak kan consequenties krijgen voor alle waterflessen die de grote bottelaar wereldwijd verkoopt.

Consumenten uit acht Amerikaanse staten mogen met de uitspraak in de hand nu hun schadeclaims neerleggen bij Nestlé Waters North America wegens misleiding van klanten.

Dat kan een langjarige rechtszaak worden, omdat Nestlé stellig ontkent fouten te hebben gemaakt.

’Natuurlijk’

Kopers van het water lazen op het etiket dat Poland Spring ’100% natuurlijk bronwater’ is. In werkelijkheid zat er grondwater in, maar dat voldoet volgens de Zwitsers wel degelijk aan alle gezondheidseisen.

Geen enkel water dat Nestlé verkoopt heeft zijn oorsprong in een volledig natuurlijke bron, stelde het concern.

Een rechter had afgelopen mei wel een eerdere rechtsprocedure van de consumenten en hun advocaten afgewezen.

Plastic-vervuiling

Verschillende staten kijken met argusogen naar de rechtszaak: als de klagers gelijk krijgen, zouden de basiseisen voor wat bronwater genoemd mag worden drastisch kunnen wijzigen.

Bottelaar Nestlé kampt met meer tegenslag: bij een test van Aqua, Aquafina, Dasani, Evian, Nestle Pure Life en San Pellegrino in negen landen werden kleine restanten plastic aangetroffen, vermoedelijk tijdens de verpakking ontstaan.

