Binance roept klanten op crypto's vóór 17 augustus weg te halen

Binance, een van de grootste cryptobeurzen ter wereld, kondigde in juni al aan de Nederlandse markt te verlaten. Het bedrijf kreeg namelijk geen vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB). Die vergunning is nodig om bijvoorbeeld witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan. Tot 17 juli was het mogelijk te handelen op het platform, maar gebruikers kunnen nu alleen hun crypto’s opnemen.

Om het voor klanten makkelijker te maken heeft Binance een overeenkomst gesloten met het Nederlandse cryptoplatform Coinmerce. Wanneer gebruikers nu inloggen in hun account bij Binance, kunnen ze met een klik op de knop automatisch al hun crypto's over laten zetten naar een Coinmerce-account. Volgens topman Jaap de Bruijn van Coinmerce zijn tot nu toe al ruim 100.000 klanten overgestapt en zal dit aantal naar verwachting nog verder stijgen.

Wie crypto's op Binance heeft staan, kan die er nog tot 17 augustus afhalen. Na deze datum behoudt Binance zich alle rechten voor om passende maatregelen te nemen, waaronder het sluiten van de individuele zogeheten Binance-wallets. Klanten worden dan ook dringend verzocht om hun crypto’s vóór die datum van het platform te halen.