Curetis deelt Unyvero-informatie op congres

Univero is een systeem voor het diagnosticeren van infecties, onder meer in de luchtwegen. Het European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases (ECCMID) vindt plaats van 16 tot en met 16 april.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik