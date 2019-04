WTO: zwakkere groei wereldhandel

Voor 2019 wordt nu gerekend op een toename van de internationale goederenhandel met 2,6 procent, terwijl in september nog een plus van 3,7 procent werd voorspeld. In 2018 was sprake van een handelsgroei met 3 procent. Eerder voorspelde de WTO een stijging met 3,9 procent voor 2018.

,,Met de hoogoplopende handelsspanningen mag deze voorspelling geen verrassing zijn'', aldus WTO-directeur Roberto Azevêdo. Hij wijst daarbij met name op de handelsvete tussen China en de Verenigde Staten. Azevêdo stelt dat het urgenter wordt dat de handelsspanningen worden aangepakt.

Voorspelling onzeker

Andere negatieve factoren voor de wereldhandel zijn volgens de WTO bijvoorbeeld volatiliteit op de financiële markten en strikter monetair beleid door centrale banken. Ook een harde brexit is een duidelijk risico voor de internationale handel, stelt de organisatie.

De huidige voorspelling voor de groei van de wereldhandel is volgens de WTO overigens nog wel erg onzeker. Het cijfer kan zwakker of sterker uitvallen afhankelijk van de ontwikkelingen rond de handelsspanningen, benadrukte de WTO.