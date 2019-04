’Maserati-man’ Möllenkamp van Rochdale cel in

De 69-jarige Hubert Möllenkamp werd in 2017 door het gerechtshof in Amsterdam veroordeeld tot een celstraf wegens omkoping en verduistering in zijn functie als bestuurder van de Amsterdamse woningcorporatie Rochdale. Het hof noemde zijn corruptie „zeer ernstig, gelet op de omvang, frequentie en positie van verdachte.” Daarnaast werd hij ook nog eens veroordeeld wegens meineed, aangezien hij tijdens de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties, voorafgaand aan de strafzaak, meineed had gepleegd door daar te ontkennen dat hij ooit steekpenningen had aangenomen. Zijn advocaat Willem Koops ging op dit laatste punt in cassatie, want Möllenkamp was volgens hem door de ondervraging bij de enquêtecommissie geen eerlijk proces gegund, en dat zou strijdig zijn met de Europese mensenrechten (artikel 6 EVRM).

De Hoge Raad verwerpt dit verweer. Het genoemde EVRM-artikel is volgens de Hoge Raad bedoeld om „verdachten te beschermen tegen een veroordeling op grond van onder dwang afgelegde verklaringen over zijn betrokkenheid bij een strafbaar feit en niet tot bescherming van een verdachte die opzettelijk onder ede in strijd met de waarheid een verklaring heeft afgelegd.”

Maserati

Möllenkamp werd 2009 ontslagen door woningcorporatie Rochdale nadat misstanden aan het licht kwamen door publicaties in De Telegraaf over gesjoemel met vastgoed van de woningcorporatie. Hij kreeg de bijnaam ’Maserati-man’ vanwege zijn luxe levensstijl met onder meer een peperdure Italiaanse sportauto-van-de-zaak.

Ruim een jaar geleden gaf hij een interview aan De Telegraaf, waarin hij zijn verbittering uitte over de jarenlange aandacht die deze krant aan hem en zijn strafzaak schonk. „Ik leef in Spanje een compleet geïsoleerd leven door jullie. Mijn kennissenkring is door de hele situatie te tellen op één hand. Inmiddels vertrouw ik helemaal niemand meer. Mensen zijn alleen maar nieuwsgierig naar rottigheid en hebben leedvermaak. Over mijn zaak praat ik ook uitsluitend nog met mijn advocaten”, aldus Möllenkamp.