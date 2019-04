Ingreep bij top BlackRock

Dat meldt de Wall Street Journal dinsdagmiddag op basis van een memo aan personeel.

Begin dit jaar kondigde BlackRock aan vijfhonderd banen te schrappen.

Met de ingrepen poogt de top alerter in te spelen op ontwikkelingen en de groei aan te jagen bij het conglomeraat met $6 biljoen onder beheer, onder andere van Nederlandse pensioenfondsen.

"Bereid zijn krachtig op te treden"

Zijn belangrijkste divisies krijgen nu een nieuwe leiding, zo blijkt uit het memo. Bijna twee dozijnen aan directeuren verschuiven van hun functie naar een andere.

Tegelijkertijd is het concern al langer bezig om een opvolger te vinden voor Larry Fink, de ceo. Maar daarover stelt het memo niets. Volgens de Wall Street Journal staat een tiental kandidaten klaar om de legendarische vermogensbeheerder op te volgen.

Fink zelf stelt in het memo dat de veranderingen in de markt en vermogensbeheer „de grootste gelegenheid in tien jaar bieden om BlackRock zich nog meer te laten onderscheiden, maar alleen als we bereid zijn krachtig op te treden”.

Opschudoperatie

Zijn verkooporganisatie wordt volledig gereorganiseerd, aldus de zakenkrant. Bij BlackRock met vorig jaar een omzet van $14,2 miljard en $70 miljard marktwaarde werken wereldwijd 14.900 mensen.

Ingrepen zijn niet ongebruikelijk bij BlackRock, waar mensen afgelopen jaren doorlopend van plaats wisselden, maar de omvang van deze operatie is in jaren niet gezien, aldus de Wall Street Journal.

Intern kijkt BlackRock naar alternatieve beleggingen. Dat vormt nu 2% van de bezittingen en leverde in 2018 zo’n 9% van de groepsomzet. Edwin Conway, die tot nu toe verantwoordelijk was voor de institutionele klanten, neemt de leiding van alternatieve beleggingen op zich.

