’CO2-heffing industrie naar duurzame bedrijven’

Dat is de kern van het voorstel dat de gezamenlijke milieuorganisaties op tafel leggen voor de invoering van een CO2-heffing. De heffing is volgens hen nodig om Nederland te laten voldoen aan de klimaatdoelen uit het Verdrag van Parijs.

„Ons idee is dat de CO2-heffing het bedrag opbrengt dat nodig is voor de verduurzaming van de industrie”, zegt Faizah Oulahsen van Greenpeace Nederland.

"Bedrag van één miljard euro vraagt al snel een heffing van twintig euro"

In het plan, dat vandaag is gepresenteerd, staat geen voorstel voor een vast heffingsbedrag per uitgestoten ton CO2. Oulahsen: „Dat is afhankelijk van de benodigde investeringen. Als dat een half miljard euro is, kom je op zo’n 10 euro per ton CO2. Een bedrag van één miljard euro vraagt al snel een heffing van twintig euro.”

Daarnaast wensen de milieuclubs dat de industrie een grotere bijdrage gaat leveren aan de Opslag Duurzame Energie (ODE). Die pot, waaruit de SDE+ subsidies voor windmolens en zonnepanelen worden gefinancierd, wordt nu nog voor het grootste deel opgehoest door huishoudens en het midden- en kleinbedrijf.

Oulahsen: „Dat is scheef en niet eerlijk. Met dit geld wordt de nieuwe energie-infrastructuur aangelegd, en die komt er niet alleen voor huishoudens maar ook voor de industrie.”

Heffing over kolen en olie

Het tarief in de 3de en de 4de schijf van de ODE moet worden verhoogd, zodanig dat tenminste 75% van de benodigde dekking uit die 4e schijf komt.

In die vierde schijf vallen alleen de grootste energieverbruikers. Ten slotte willen de groene organisaties dat er ook een ODE-heffing wordt betaald over kolen en olie.

Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu en de Jonge Klimaatbeweging stellen dat een ’milde CO2-heffing’ de concurrentiepositie niet hoeft aan te tasten.

Het bedrijfsleven waarschuwt juist voor een eenzijdige CO2-heffing voor in Nederland gestationeerde bedrijven. Zo vreest de staal-, chemische en kunstmest-industrie voor ingrijpende financiële effecten en het voortbestaan van tienduizenden banen.

Later deze maand presenteert het kabinet zijn invulling van een CO2-heffing.