'Vlakke opening Wall Street voorzien'

De Chinese vicepremier Liu He reist deze week naar Washington voor verder handelsoverleg. Hij zou woensdag aan moeten komen in de Amerikaanse hoofdstad. Naar verluidt zijn de onderhandelingen in een beslissende fase beland en wordt vooruitgang geboekt.

De Wereldhandelsorganisatie (WTO) verlaagde de verwachtingen voor de groei van de wereldhandel. Daarbij wees de WTO op de handelsspanningen en tarieven, met name de Chinees-Amerikaanse handelsvete.

Boeing

Op macro-economisch gebied werden voorbeurs voorlopige gegevens gemeld over de orders voor duurzame goederen in de Verenigde Staten. Die gingen in februari omlaag op maandbasis.

Vliegtuigfabrikant Boeing kan reageren op het nieuws dat meer tijd nodig is om de software te vernieuwen voor de 737 MAX-toestellen die noodgedwongen aan de grond staan. Verder werd bekend dat Singapore Airlines twee Boeings van het type 787-10 Dreamliner uit voorzorg aan de grond houdt, na bleek dat in de motoren van de Britse producent Rolls-Royce slijtage was te zien.

Walgreens

Qua bedrijfsresultaten staat drogisterijketen Walgreens Boots Alliance in de schijnwerpers. Walgreens kwam met een winstwaarschuwing voor het gehele boekjaar en gaat een flinke lagere opening tegemoet.

Verder zullen de blikken ook weer gericht zijn op taxibedrijf Lyft, dat na een vliegend beursdebuut op vrijdag aan het begin van deze week stevig omlaag ging. De verwachting is dat Lyft opnieuw omlaag gaat.

De beurzen in New York sloten maandag met winst, geholpen door meevallende cijfers over de Chinese industrie. De Dow-Jonesindex eindigde 1,3 procent in de plus op 26.258,42 punten. De breder samengestelde S&P 500 klom 1,2 procent tot 2867,19 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 1,3 procent op 7828,91 punten.