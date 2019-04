Dataroaming uit, toch dikke telefoonrekening

„We beseffen dat het heel verwarrend is voor klanten om als zij, terwijl zij de optie van dataroaming hebben uitgezet, toch een rekening krijgen voor dataverbruik buiten de EU”, zegt een woordvoerder van Youfone.

„Sommige landen berekenen het dataverbruik van telefoons die contact zoeken met zendmasten aan ons door. Wij kunnen niet zien of er daadwerkelijk internet is gebruikt, of dat een telefoon alleen maar contact probeert te maken.”

Onwaarschijnlijk

Een expert van het onafhankelijke nieuws- en onderzoeksplatform telecompaper.com vindt het een onwaarschijnlijk verhaal. „Als je je dataroaming hebt uitgezet in het buitenland, kún je daarvoor geen kosten doorgerekend krijgen. Ik hoor ook wel eens verhalen van mensen die na het bezoek in het buitenland een hoge rekening kregen, maar dan hebben zij eigenlijk altijd iets verkeerd gedaan op hun telefoon en heeft roaming toch even aangestaan.”

„Het zou ook heel vreemd zijn als de kosten van automatisch contact tussen telefoon en zendmast aan de klant zouden worden doorberekend”, vervolgt hij. „Dan zouden mensen die expres een abonnement nemen met een kleine databundel hierdoor toch steeds over hun limiet heengaan.”

De woordvoerder van Youfone spreekt dit met klem tegen. Hij blijft erbij dat, ook als iemand dataroaming buiten de EU uitzet, hij toch kan moeten betalen voor gebruikte data in het buitenland.

Coulance

Voor klanten zoals het stel dat naar Marokko ging en een onverwachte rekening kreeg, bestaat wel een coulanceregeling, zegt de woordvoerder van Youfone.

„Daarnaast zetten wij sinds begin februari voor nieuwe klanten mobiel internet buiten de EU helemaal uit. Voor bestaande klanten doen we dat ook, over twee weken moet het voor alle klanten standaard zijn uitgezet. Een klant moet de mobiele data dan actief in Youfone aanzetten en kan dan zelf een limiet kiezen. Vrij ongebruikelijk, maar zo beschermen we onze klanten tegen hoge kosten na een vakantie. Voor de meivakantie moet het in ieder geval geregeld zijn.”

Sinds 15 juni 2017 kun je binnen de Europese Unie wel je eigen abonnement voor mobiele telefonie en data gebruiken zonder extra kosten.