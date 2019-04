Delta verhoogt verwachtingen na records

Delta voorziet nu een aangepaste winst per aandeel van tussen de 85 en 95 dollarcent. Eerder ging de maatschappij nog uit van tussen de 70 en 80 dollarcent per aandeel. Verder verwacht Delta dat de omzet in de eerste drie maanden van het jaar met 7 procent zal zijn gestegen.

Delta vervoerde in maart 17,6 miljoen passagiers. In het eerste kwartaal ging het om 45 miljoen reizigers.