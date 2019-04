Kort geding tegen ABN Amro om swapkwestie

Het gaat om één van de tien mkb-bedrijven die vorig jaar via Lakemans claimorganisatie 7 miljoen euro aan schadevergoeding eisten van ABN Amro. De bank zou klanten bij de verkoop van renteswaps onvoldoende hebben ingelicht over de risico's van die complexe producten, waardoor de bedrijven grote financiële schade leden. Binnenkort doet de rechter uitspraak over deze claimzaak.

Lakeman eist dat ABN Amro in afwachting van die bodemprocedure de bewuste onderneming niet bij de afdeling Afwikkeling van Bijzonder Beheer plaatst. Die afdeling heeft doorgaans als taak openstaande kredieten te innen bij klanten die in gebreke zijn. Voor bedrijven betekent dit vaak een bankroet.

ABN Amro wilde geen inhoudelijk commentaar leveren. Wel liet een woordvoerder weten dat de bank vertrouwen heeft in een goede uitkomst.