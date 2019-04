Slordige hypotheekadviseur moet geld terugbetalen

Zo had de adviseur foutief ingevuld dat de klant een vast contract had en klopte de koopsom niet precies. De klant tekende op 8 november 2017 een overeenkomst tot de opdracht, voor 17 december moest de hypotheek rond zijn, anders zou hij €466 bouwrente moeten betalen. Dat lukte niet. Pas op 1 december meldde de adviseur dat er aanvullende documenten nodig waren.

Rapport

Ook vroeg de adviseur om een taxatierapport, dat achteraf niet nodig bleek te zijn. Volgens de adviseur deed hij dat omdat sommige geldverstrekkers daarom vragen. NN, de partij waarbij de hypotheek werd afgesloten, was echter niet een van hen. De adviseur had dat niet nagevraagd. Hij was bovendien slecht bereikbaar, waardoor de klant zelf maar met NN ging communiceren over zijn hypotheek.

De klant wilde dat de adviseur de verschuldigde bouwrente zou betalen, maar daarin gaf het Kifid hem geen gelijk. In de overeenkomst tussen klant en adviseur stond geen duidelijke deadline van 17 december. Wel moet de adviseur een deel van de kosten terugbetalen. Niet alles, omdat hij, doordat de klant maar dingen zelf ging regelen, geen kans heeft gehad om zijn fouten te herstellen.