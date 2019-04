Licht hogere omzet voor Nedap

Groenlo - Nedap heeft in het eerste kwartaal zijn omzet opgevoerd. Ook voor de rest van dit jaar verwacht De Nederlandsche Apparatenfabriek, zoals Nedap voluit heet, hogere verkopen. Een precies percentage wil het bedrijf daar nog niet op plakken. Ook gaf de onderneming geen details over de omzet en de winst in het eerste kwartaal.