Column: De droom van iedere belegger

Het rekensommetje van de samengestelde rente

Als voorbeeld gebruiken we een restaurantje dat door een eerste eigenaar is opgezet. De investering bedraagt 100 en levert na een jaar 20 op. Dus op de investering van 100 wordt 20% verdiend (=rentabiliteit eigen vermogen).

Wij bieden de eerste eigenaar 200 voor dit restaurantje en leggen hem uit dat hij daarmee in 1 jaar zijn geld heeft verdubbeld. Mooie deal toch?

Toch geen goede deal voor de verkopende partij?

Neen! Want wij betalen dan wel 200 voor een restaurant waarin 100 is geïnvesteerd, maar als wij ieder jaar de winst volledig herinvesteren in de business dan hebben we over 10 jaar 6 restaurants en over 20 jaar 38. Reken maar na. 100 is na 1 jaar 120 na 2 jaar 144 na 3 jaar 173, na 10 jaar 619 en na 20 jaar 3834

Als we er even van uitgaan dat wij ieder restaurant kunnen verkopen voor 200 dan hebben wij na 20 jaar 38 restaurants waarvoor een koper 7600 wil betalen. Dit op een investering van 200. Dat is de droom van iedere lange termijn belegger. De autonome groei is geweldig door de hoge winstgevendheid en volledige winstinhouding en er wordt ook nog eens waarde gecreëerd want iedere ingehouden euro winst heeft een waarde van 2 euro.

En als we alle winst uitkeren?

Ja inderdaad dan staat er na 20 jaar nog steeds 1 restaurant en van het uitgekeerde dividend kunnen we nooit 37 restaurants kopen voor 200 per stuk.

De 1 euro regel

Dat is een hele simpele regel. Jaarlijks wordt in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgesteld welk deel van de winst wordt uitgekeerd in de vorm van dividend. Wat resteert is het bedrag aan ingehouden winst. 1 euro dividend =1 euro in de pocket en de waarde van 1 euro ingehouden winst hangt af van hoe het management van de onderneming daarmee omgaat. Bij meer dan gemiddeld winstgevende bedrijven is dat meer dan 1 euro, bij gemiddeld presterende bedrijven 1 euro en bij slecht presterende bedrijven minder dan1 euro

Voorbeelden

Waardecreatie en autonome groei:

Melexis, Hermes International, Freni Brembo, Plastic Omnium, Bookings, Lotus bakeries

Waardevernietiging:

Heijmans, ThyssenKrupp, Air France KLM, Commerzbank, Deutsche Bank, ArcelorMittal, Aperam

Syb van Slingerlandt was als partner van EY veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen in Nederland, België en Verenigde Staten. Vanaf 1986 onderhoudt hij een database waarbij waarderingsgrondslagen van ondernemingen zodanig zijn aangepast dat ondernemingen kunnen worden geselecteerd waar het vermogen van de aandeelhouder het best rendeert. Hij kan op elk willekeurig moment posities hebben in de in deze analyse genoemde financiële markten en/of instrumenten. Kijk voor nadere gegevens van de in dit artikel genoemde ondernemingen op www.vanslingerlandt.com. De informatie in deze analyse is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.