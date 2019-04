Hoe Trump met tweets de olieprijs probeert te dempen

Olie op de golven, of olie op het vuur? Ⓒ AFP

Amsterdam - Dat Donald Trump wereldpolitiek bij voorkeur via Twitter lijkt te bedrijven, is genoeglijk bekend. De Amerikaanse president ’onderhandelt’ via het sociale medium met China en Noord-Korea, valt zijn tegenstanders in eigen land graag en veelvuldig in 280 tekens aan, en pocht al tweetend uitgebreid over zijn eigen prestaties. Én hij probeert de olieprijs te beïnvloeden.