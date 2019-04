Exporteurs zorgelijk over omzet door Brexit

De 300 ondervraagde exporteurs geven prestaties in 2018 en vooruitzichten een 6,6, terwijl dit vorig jaar een 7,2 was. Dit ondanks dat ze een omzetgroei van 9% in export zagen, een stabiel cijfer. Voor het eerst in jaren daalt het vertrouwenscijfer en dit verbaast Bart Jan Koopman van evofenedex, vereniging voor logistieke ondernemingen, niet.

„De mogelijke handelsoorlog van president Trump is nog allerminst beslecht en de Amerikaanse economie presteert duidelijk minder goed. In de Verenigde Staten was in 2018 sprake van het grootste handelstekort in tien jaar”, zegt Koopman. Ook ziet hij Chinese hinder van invoerheffingen en een economische afkoeling in Duitsland. „Als je hierbij de Europese spanningen van de Brexit, Italiaanse begrotingstekorten en de onrust in Frankijk optelt, is er geen reden voor groot optimisme.”

Exportregio’s veranderen niet snel bij ondervraagde bedrijven. Wel zien exporteurs in het trendrapport omzetstijgingen in de Verenigde Staten en Polen en zien ze minder kansen in Iran. Voor het eerst in jaren verwachten ze dat omzetten voor het Verenigd Koninkrijk stevig zullen dalen.